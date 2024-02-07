Ночью на Днепропетровщине сбивали "Шахеды": утром тоже было громко

Российские военные в ночь на 7 февраля атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". В регионе сбивали дроны-камикадзе. Известно, что утром в области тоже было громко.

Утром 7 февраля глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о ситуации в регионе. Он отметил, что ночью защитники неба сбивали "Шахеды".

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На Днепропетровщине сбили несколько "Шахедов"

Утро на Днепропетровщине началось с воздушной тревоги. В области было громко. Все детали – после отбоя. Пока же угроза сохраняется. Будьте в безопасности,

– призвал Лысак.

Он отметил, что российские захватчики направили на Новомосковский район несколько "Шахедов". ВзК "Восток" удалось сбить два иранских "мопеда".

В результате падения обломков и попадания остальных БПЛА зафиксировали разрушения на территории коммунального предприятия. Известно, что повреждены здания и автомобили. Вспыхнул пожар, который оперативно потушили.

Обратим внимание, что ночью враг запустил 15 "Шахедов" по Украине. 12 из них удалось сбить.