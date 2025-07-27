Там есть повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

Что известно о последствиях атаки?

Падение обломков вражеских дронов зафиксировано в Кременчугском и Полтавском районах. Повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 03:41. Однако атака дронами-камикадзе продолжалась и утром. Когут призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя угрозы.

Кроме того, известно о работе сил ПВО в Киевской области – движение российских целей зафиксировали около 06:56.