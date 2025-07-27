В області є пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

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Що відомо про наслідки атаки?

Падіння уламків ворожих дронів зафіксовано у Кременчуцькому та Полтавському районах. Пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 03:41. Проте атака дронами-камікадзе тривала і вранці. Когут закликав мешканців залишатися в укриттях до відбою загрози.

Окрім того, відомо про роботу сил ППО в Київській області – рух російських цілей зафіксували близько 06:56.