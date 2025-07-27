Росія зможе, за оцінкою аналітиків, використовувати до 2000 БпЛА за ніч до листопада цього року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як Росія готується до інтенсифікації атак по Україні?

Аналітики проаналізували останні комбіновані атаки окупантів на українські міста, зокрема масовану атаку в ніч на 26 липня, коли Росія застосувала одночасно ракети й безпілотники.

Зростання виробництва ракет і дронів у Росії, ймовірно, дасть змогу росіянам продовжити завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року,

– йдеться у звіті.

За прогнозами ISW, до листопада 2025 року Росія потенційно матиме змогу використовувати до 2000 дронів за одну ніч.

У звіті підкреслюється, що зростання інтенсивності обстрілів актуалізує необхідність підтримки України з боку партнерів, зокрема через постачання систем ППО, таких як американські Patriot, які можуть ефективно перехоплювати балістичні ракети.