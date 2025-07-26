Як пише CNN, 20 липня на телеканалі міноборони Росії вийшов документальний фільм, у якому окупанти вперше показали свій завод у спеціальній економічній зоні Алабуга, розташованій біля міста Єлабуга. Також стрічка не приховує того факту, що на підприємстві працюють вчорашні школярі, передає 24 Канал.

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Як Росія залучає до виробництва "Шахедів" підлітків?

Ведучий відверто говорить про "хлопців і дівчат", які працюють на заводі, зауважуючи, що "їх запрошують сюди одразу після 9-ого класу, а після коледжу вони приходять на завод".

Зауважимо, що у Росії діти зазвичай закінчують 9-ий клас у 15 років.

Зверніть увагу! Тимур Шагівалієв – генеральний директор спеціальної економічної зони (СЕЗ) "Алабуга" в Татарстані. У 2024 році він потрапив під санкції з боку Міністерства фінансів США через свою причетність до "експлуатації неповнолітніх студентів для складання безпілотників".

Тепер є докази, що "Алабуга" залучає цих і, можливо, інших студентів не лише до складання дронів, а й до будівельних робіт. 4 липня на об'єкті офіційно відкрився літній табір "Алабуга Білд", про що свідчать пости на сторінці в ВКонтакті.

На супутникових знімках від 9 червня наметів немає, а станом на 12 липня їх вже понад 100 – таких, як і на фото "Алабуга Білд" у ВК. Вони розташовані поруч зі складами, пов'язаними з виробництвом дронів.

Відео з дрона, що було включене до внутрішньої презентації СЕЗ Алабуга і геолокалізоване CNN, показує, що будівництво гуртожитків йде повним ходом.

Табір організовано "Російськими студентськими загонами", які заявляють, що є найбільшою молодіжною організацією країни. Вони залучили близько 2500 студентів для будівництва житлового комплексу "Середземноморський парк" в Алабузі, де розташований завод.