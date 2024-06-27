Ночью над Хмельницкой сбили 9 враждебных целей: детали от ОВА

Взрывы в ночь на 27 июня прозвучали в Хмельницкой области несколько раз. Над регионом сбили 9 единиц российского оружия.

Глава Хмельницкой ОГА рассказал, есть ли раненые и повреждения. Воздушную тревогу в регионе объявили ориентировочно в 01:07 и продолжалась до 05:15 27 июня.

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Что известно о работе ПВО в Хмельницкой области

Сегодня (27 июня – 24 Канал) ночью, во время сигнала "Воздушная тревога, наши силы ПВО уничтожили 9 вражеских целей,

– сообщил Сергей Тюрин.

По его словам, по состоянию на 8:30 27 июня люди не обращались из-за ранений или повреждений.

К сожалению, взрывы в Хмельницкой области раздавались несколько раз в течение ночи. В частности, ориентировочно в:

2:41 27 июня взрывы раздавались в Хмельницкой области;

3:00 27 июня – снова были взрывы раздавались в регионе;

5:04 – в телеграм-каналах сообщали, что громко в Староконстантинове.

Стоит заметить, что ночью 27 июня взрывы в результате атаки россиян раздавались также в Ивано-Франковской и Полтавской областях, а также в Киеве.

Воздушные силы ВСУ сбили над Украиной 28 из 29 вражеских целей. В частности, 4 крылатые ракеты типа "Калибр", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69, 23 ударные беспилотники типа Shahed-131/136.