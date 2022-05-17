Ночью над Николаевщиной сбили российскую крылатую ракету, двигавшуюся в направлении Запада Украины
Источник:Воздушное командование "Юг"
Ночью 17 мая над Николаевщиной силы ПВО сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении западных регионов Украины. Ее запустили из Каспийского моря.
Сделать ракету удалось одному из подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг".
Важно Россия, вероятно, будет прибегать к еще более неизбирательным артиллерийским бомбардировкам, – разведка
Ракету успешно уничтожили над Николаевщиной
Известно, что крылатую ракету запустили со стратегического бомбардировщика на Каспийском направлении в России. Она двигала в сторону западных регионов Украины. Именно там в ночь на 17 мая были "прилеты" во Львовской области.
Меткость наших воинов уничтожила коварные замыслы противника, – подчеркнули в воздушном командовании "Юг".
Какова ситуация на юге Украины
Как сообщили источники 24 Канала в Николаевской области, вечером 16 мая российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Первомайское. Вражеские снаряды повредили жилой дом и пятиэтажка. К счастью, жертв нет.
Ситуация на Херсонщине стабильно критическая: россияне повредили и разрушили многие объекты инфраструктуры. Сейчас они пытаются установить свои правила в регионе. Об этом также сообщили 24 канала источники в Херсонской области.
Несмотря на террор и угрозы российских оккупантов, жители Херсонщины не поддерживают захватчиков. Они четко демонстрируют, что хотят жить в Украине. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы изгнать российских захватчиков.
- Так, недавно украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов врага. Произошло это вблизи населенного пункта Давидов Брод, который расположен на границе Херсонской и Николаевской областей.
- По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сейчас на Херсонщине проживает около 500 тысяч человек. К полномасштабному вторжению в регионе проживало около миллиона граждан. Оккупанты пытаются не выпускать людей на подконтрольную Украине территорию – стали вводить даже систему пропусков.
- На Херсонщине непростая ситуация с медикаментами. Только в самом Херсоне они закончатся через две недели. Есть проблемы с лекарствами против сердечно-сосудистых заболеваний, нет растворов для капельниц, мало кислорода. Российские оккупанты не дают украинским волонтерам завезти гуманитарную помощь.
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