Ночью над Николаевщиной сбили российскую крылатую ракету, двигавшуюся в направлении Запада Украины

Ночью 17 мая над Николаевщиной силы ПВО сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении западных регионов Украины. Ее запустили из Каспийского моря.

Сделать ракету удалось одному из подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг".

Важно Россия, вероятно, будет прибегать к еще более неизбирательным артиллерийским бомбардировкам, – разведка

Ракету успешно уничтожили над Николаевщиной

Известно, что крылатую ракету запустили со стратегического бомбардировщика на Каспийском направлении в России. Она двигала в сторону западных регионов Украины. Именно там в ночь на 17 мая были "прилеты" во Львовской области.

Меткость наших воинов уничтожила коварные замыслы противника, – подчеркнули в воздушном командовании "Юг".

Какова ситуация на юге Украины

Как сообщили источники 24 Канала в Николаевской области, вечером 16 мая российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Первомайское. Вражеские снаряды повредили жилой дом и пятиэтажка. К счастью, жертв нет.

Ситуация на Херсонщине стабильно критическая: россияне повредили и разрушили многие объекты инфраструктуры. Сейчас они пытаются установить свои правила в регионе. Об этом также сообщили 24 канала источники в Херсонской области.

Несмотря на террор и угрозы российских оккупантов, жители Херсонщины не поддерживают захватчиков. Они четко демонстрируют, что хотят жить в Украине. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы изгнать российских захватчиков.

Так, недавно украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов врага. Произошло это вблизи населенного пункта Давидов Брод, который расположен на границе Херсонской и Николаевской областей.

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сейчас на Херсонщине проживает около 500 тысяч человек . К полномасштабному вторжению в регионе проживало около миллиона граждан. Оккупанты пытаются не выпускать людей на подконтрольную Украине территорию – стали вводить даже систему пропусков.

. К полномасштабному вторжению в регионе проживало около миллиона граждан. Оккупанты пытаются не выпускать людей на подконтрольную Украине территорию – стали вводить даже систему пропусков. На Херсонщине непростая ситуация с медикаментами. Только в самом Херсоне они закончатся через две недели. Есть проблемы с лекарствами против сердечно-сосудистых заболеваний, нет растворов для капельниц, мало кислорода. Российские оккупанты не дают украинским волонтерам завезти гуманитарную помощь.

К теме – Владимир Молчанов о массовых задержаниях в Херсоне: смотрите видео