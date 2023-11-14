Ночью оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО

Ночью 14 ноября российские военные в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Отработала ПВО.

В целом агрессор запустил 9 дронов-камикадзе и две ракеты. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить, передает 24 Канал.

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Почти все "Шахеды" удалось сбить

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме

Российские захватчики ночью 14 ноября атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетой. В частности, из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края запустили 9 "Шахедов".

Кроме того, из района Джанкоя атаковали баллистической ракетой "Искандер-М". Управляемой авиационной Х-35 – с воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 7 ударных БПЛА "Shahed-136/131",

– говорится в сообщении.

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Сколько "Шахедов" сбили ночью 14 ноября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Что известно об этой российской атаке

Около полуночи Воздушные силы сообщили, что 1-я группа ударных БПЛА приближается к Первомайску и двигается в направлении Умани. 2-я – следует в том же направлении.

В части областей Украины была объявлена тревога.

Около 3 часов ночи военные предупредили о ракетной опасности. Также отметили, что группа ударных дронов движется через Ивано-Франковскую во Львовскую область. Только в 4 часа утра объявили отбой тревоги.

В Хмельницкой области работала ПВО. В ОВА писали, что сообщений о разрушениях и пострадавших пока не было.