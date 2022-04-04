Ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе

4 апреля 2022 , 06:38
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Источник:

фейсбук Сергея Братчука

Российские захватчики в ночь на 4 апреля нанесли удар по Одессе. Под обстрел попал один из объектов города.

Представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о ночной атаке российских захватчиков на Одессу.

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Одесса. Ночью (4 апреля – 24 канал) был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов,
– отметил Братчук.

Он добавил, что дальнейшая информация уточняется.

Напомним, в прошлый раз оккупанты атаковали Одессу утром 3 апреля. В результате обстрела в некоторых районах города вспыхнули пожары. Часть ракет сбила система противовоздушной обороны.

Внимание! Публиковать какие-либо фото и видео с последствиями обстрелов россиян сразу после атаки запрещено.

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Автор: Наталія Пристанська