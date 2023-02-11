Ночью оккупанты с самолета сбросили 4 авиабомбы на Змеиный

Российские войска в ночь на 11 февраля атаковали остров Змеиный, что в Одесской области. Оккупанты ударили из авиации – сбросили 4 авиабомбы.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" в утренней сводке.

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Двумя Су-24М враг осуществил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомба,

– говорится в сообщении.

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Также сообщают, что из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма враг применил 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которыми попал в прибрежную зону.

В результате ночного обстрела жертв и пострадавших, к счастью, нет.

В командовании напомнили, что черноморское побережье – это зона обороны и повышенной опасности, в том числе минной.

Обратите внимание! После массированной ракетной атаки россияне продолжили атаковать украинские города. Так, вечером и ночью оккупанты применили иранские беспилотники. Пуски совершались с восточного побережья Азовского моря. В Воздушных силах ВСУ отчитались, что защитникам удалось уничтожить сразу 20 "Шахидов".

Так, в Одесской области ВСУ смогли сбить 4 иранских беспилотника.

Кроме того, в ОК "Юг" отметили важность информационной гигиены и призвали не разглашать и не освещать результаты вражеских атак.

Такими действиями вы ориентируете и корректируете будущие удары. А себя подвергаете уголовной ответственности за вмешательство в деятельность Сил обороны, которым существенно мешаете выполнять боевую работу,

– добавили в командовании.

Россия продолжает атаковать Одесскую область