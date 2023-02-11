Ночью оккупанты с самолета сбросили 4 авиабомбы на Змеиный
Источник:ОК "Юг"
Российские войска в ночь на 11 февраля атаковали остров Змеиный, что в Одесской области. Оккупанты ударили из авиации – сбросили 4 авиабомбы.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" в утренней сводке.
Внимание Россияне публикуют видео якобы удара морским дроном по мосту в Заливе: что говорят в ОВА
Двумя Су-24М враг осуществил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомба,
– говорится в сообщении.
Враг также выпустил три ракеты "Оникс" из Крыма
Также сообщают, что из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма враг применил 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которыми попал в прибрежную зону.
В результате ночного обстрела жертв и пострадавших, к счастью, нет.
В командовании напомнили, что черноморское побережье – это зона обороны и повышенной опасности, в том числе минной.
Обратите внимание! После массированной ракетной атаки россияне продолжили атаковать украинские города. Так, вечером и ночью оккупанты применили иранские беспилотники. Пуски совершались с восточного побережья Азовского моря. В Воздушных силах ВСУ отчитались, что защитникам удалось уничтожить сразу 20 "Шахидов".
Так, в Одесской области ВСУ смогли сбить 4 иранских беспилотника.
Кроме того, в ОК "Юг" отметили важность информационной гигиены и призвали не разглашать и не освещать результаты вражеских атак.
Такими действиями вы ориентируете и корректируете будущие удары. А себя подвергаете уголовной ответственности за вмешательство в деятельность Сил обороны, которым существенно мешаете выполнять боевую работу,
– добавили в командовании.
Россия продолжает атаковать Одесскую область
- 10 февраля, около 20:00, произошла третья за день волна российского террора. Оккупанты запустили немало иранских дронов-камикадзе по Одесской области и другим городам.
- В ОК "Юг" впоследствии отчитались, что ВСУ ликвидировали несколько дронов-камикадзе над морем вблизи Одесщины.
- Во время атаки в регионе не было воздушной тревоги. Беспилотники сбили еще на подлете в Одесскую область,
- Россияне распространяют видео якобы удара по мосту в Заливе: заявляют, что атаковали морским дроном. Однако в Одесской ОВА подчеркнули, что ни один официальный источник не подтверждает правдивость видео.