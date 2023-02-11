Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" в ранковому зведенні.

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Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби,

– йдеться в повідомленні.

Також повідомляють, що з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму ворог застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.

Внаслідок нічного обстрілу жертв та постраждалих, на щастя, немає.

В командуванні нагадали, що чорноморське узбережжя – це зона оборони та підвищеної небезпеки, в тому числі і мінної.

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