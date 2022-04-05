Ночью ПВО сбила над Днепропетровщиной 2 вражеские ракеты: из-за обломков возник пожар

Ночью 5 апреля противовоздушная оборона сбила над Днепропетровской областью 2 вражеские ракеты. Обломки повлекли возгорание в одном из сел.

К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Чиновник рассказал, что у него есть видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас нельзя обнародовать такую информацию. Поэтому пообещал показать его после победы.

Какова ситуация в области

По словам Резниченко, на этот час в Днепропетровской области все нормально.

Работаем и приближаем победу,

– добавил он.

Отметим, что в Днепре ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, около 23: 00, 03: 00 и 05: 00.

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