Ночью Россия атаковала 15 "Шахедами": сколько удалось сбить
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские захватчики в ночь на 23 сентября атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Наши военные сбили большинство вражеских целей.
В Воздушных силах ВСУ рассказали о результатах работы в ночь на 23 сентября. Известно, что дронами Россия атаковала Юг Украины на рассвете.
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Какие результаты работы наших военных
Ночью 23 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – России),
– рассказали военные.
По их данным, наши Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил вместе с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов". То есть известно о попадании только одного беспилотника.
Какие успехи ВСУ в сбивании "Шахедов"
Ночная атака россиян 23 сентября: основное
- Ориентировочно в полночь 23 сентября Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия выпустила группу двигавшихся в направлении Одесской области ракет. Мониторинговые телеграм-каналы писали, что речь идет о ракетах типа "Оникс".
- Уже утром 23 сентября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в Одесской области есть попадания. В частности, враги ударили по региону сверхзвуковыми ракетами "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма.
- По словам Натальи Гуменюк, к сожалению, две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. К счастью, зона открыта, так что критических разрушений и пострадавших нет.
- Уже на рассвете 23 сентября враг выпустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях. О взрывах сообщали в Днепре и Запорожье. Там работала ПВО.
- Утром 23 сентября глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над регионом Воздушное командование "Восход" сбило 12 вражеских беспилотников типа "Шахед". По словам чиновника, обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.