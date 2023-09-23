Ночью Россия атаковала 15 "Шахедами": сколько удалось сбить

Российские захватчики в ночь на 23 сентября атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Наши военные сбили большинство вражеских целей.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о результатах работы в ночь на 23 сентября. Известно, что дронами Россия атаковала Юг Украины на рассвете.

Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября

Какие результаты работы наших военных

Ночью 23 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – России),

– рассказали военные.

По их данным, наши Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил вместе с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов". То есть известно о попадании только одного беспилотника.



Какие успехи ВСУ в сбивании "Шахедов"



Ночная атака россиян 23 сентября: основное