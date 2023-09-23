Ночью Россия атаковала 15 "Шахедами": сколько удалось сбить

23 сентября 2023, 08:35
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Российские захватчики в ночь на 23 сентября атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Наши военные сбили большинство вражеских целей.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о результатах работы в ночь на 23 сентября. Известно, что дронами Россия атаковала Юг Украины на рассвете.

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Какие результаты работы наших военных

Ночью 23 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – России),
– рассказали военные.

По их данным, наши Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил вместе с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов". То есть известно о попадании только одного беспилотника.


Какие успехи ВСУ в сбивании "Шахедов"
 

Ночная атака россиян 23 сентября: основное

  • Ориентировочно в полночь 23 сентября Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия выпустила группу двигавшихся в направлении Одесской области ракет. Мониторинговые телеграм-каналы писали, что речь идет о ракетах типа "Оникс".
  • Уже утром 23 сентября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в Одесской области есть попадания. В частности, враги ударили по региону сверхзвуковыми ракетами "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма.
  • По словам Натальи Гуменюк, к сожалению, две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. К счастью, зона открыта, так что критических разрушений и пострадавших нет.
  • Уже на рассвете 23 сентября враг выпустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях. О взрывах сообщали в Днепре и Запорожье. Там работала ПВО.
  • Утром 23 сентября глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над регионом Воздушное командование "Восход" сбило 12 вражеских беспилотников типа "Шахед". По словам чиновника, обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

Автор: Діана Квасневська