Ночью враг запустил более 170 "Шахедов" по Украине: сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 22 марта оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину "Шахедами". По вражеским целям отработали силы ПВО.

Сбито 100 ударных беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 22 марта вражеские силы атаковали 179-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Миллерово,

Приморско-Ахтарск, что в России,

Чауда – Крым.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 100 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 63 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны.

В результате атаки противника пострадало несколько регионов Украины. В частности, говорится о Запорожье, Харьковскую, Сумскую область и Киевской области.