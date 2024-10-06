Россия атаковала Одессу "Шахедами": ударила по гражданской инфраструктуре, есть пострадавший
Источник:ГУ ГСЧС в Одесской области
В ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Одесскую область "Шахедами". Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Одессе. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары.
Об этом сообщили в ГСЧС. Также рассказали, что в результате российской атаки на Одессу есть пострадавший.
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Кстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.
Последствия атаки "Шахедами" на Одессу сегодня ночью
Этой ночью страна-агрессор в очередной раз атаковала Одессу "Шахедами".
В результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения и грузовые автомобили,
– заявили в ГСЧС.
Добавили, что на местах вражеского попадания вспыхнули пожары. Их уже ликвидировали пожарные. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировано в медицинское учреждение,
– рассказали спасатели.
Россия атаковала Одессу "Шахедами" ночью 6 октября / Фото ГСЧС
От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей. От Ассоциации добровольных пожарных Украины – 1 единица техники и 3 человека.