Ночью Россия атаковала Украину "Калибрами" и "Шахедами": сколько уничтожила украинская ПВО

В ночь на 27 июля российские захватчики атаковали Украину "Шахедами" и "Калибрами". К сожалению, в одном регионе есть попадания.

Украинская ПВО сработала отлично. Все дроны-камикадзе были уничтожены в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

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Детали ночной атаки Украины

Ночью 27 июля Россия атаковала с юго-восточного направления ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Всего зафиксировано два пуска крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в акватории Черного моря и 8 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136/131" по направлению Приморско-Ахтарск.

К сожалению, "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесчины. Поразить цели не удалось – есть повреждения и пострадавшие.

Что касается "Шахедов", то все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей,

– рассказали в Воздушных силах.

Отмечается, что за минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск.

Кстати, в Днепропетровской ОВА подтвердили, что враг атаковал область беспилотником. Но защитники из ВзК "Восток" его сбили. Приземлили, вероятно, "Шахед".

Предыдущая массированная атака Украины

26 июля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины. Около 17:00 враг атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

Были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.

Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты "Калибр"; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется.

Кстати, Наталья Гуменюк считает, что тактика комбинированных атак для оккупантов считается достаточно успешной. Они все же видят определенные результаты, потому что, как правило, есть попадания во время такой напряженной работы. Более того, захватчики использовали как волнообразную тактику с чередованием разных видов вооружения, так и одновременную атаку. Поэтому такие атаки будут повторяться. Вероятно, из-за особенностей погоды сейчас будет пауза, но следующие дни будет достаточно тревожно.