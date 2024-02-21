Ночью Россия била ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось уничтожить
В ночь на 21 февраля враг в очередной раз атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед", а также несколькими ракетами. Силы ПВО точно отработали и сбили почти все беспилотники.
Об этом сообщили в Воздушных силах. В частности, под ударом врага оказались восточные области.
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Как отработала ПВО
В ночь на 21 февраля 2024 года оккупанты атаковали дронами-камикадзе типа "Шахед", а также ракетами различных типов. В частности, враг пытался нанести удары:
- зенитной управляемой ракетой С-300 (пуски из Ростовской области),
- управляемой авиационной ракетой Х-59 (пуски из Белгородской области),
- 4 крылатыми ракетами Х-22 (пуски – Ростовская область),
- 19 ударными беспилотниками типа "Shahed" (район пусков – Приморско-Ахтарск).
В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине. Также силы ПВО сбили и 13 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести непораженных вражеских БПЛА – не достигла своих целей.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" и ракету Х-59 / Инфографика Воздушных сил
К слову, в Днепропетровской ОВА сообщили, что 4 БПЛА были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Восток" – над Павлоградским и Днепровским районами.
Под обстрелом оказался Краматорск
Под вражеским обстрелом ночью оказался Краматорск. Враг ударил ракетами по жилому району города и промзоне.
Как сообщили в прокуратуре, оккупанты обстреляли Краматорск около 20:00 20 февраля. Известно о 6 пострадавших. В результате вражеской атаки получили ранения четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах. Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. Кроме того, под завалами могут быть люди.
Председатель Донецкой ОГА после нового циничного обстрела в очередной раз обратился к украинцам с просьбой эвакуироваться.
В который раз обращаюсь ко всем жителям области: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя!
– говорится в сообщении Вадима Филашкина.
Окончательные последствия циничных ракетных ударов по Краматорску пока еще устанавливают.