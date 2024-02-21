Ночью Россия била ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось уничтожить

В ночь на 21 февраля враг в очередной раз атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед", а также несколькими ракетами. Силы ПВО точно отработали и сбили почти все беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах. В частности, под ударом врага оказались восточные области.

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Как отработала ПВО

В ночь на 21 февраля 2024 года оккупанты атаковали дронами-камикадзе типа "Шахед", а также ракетами различных типов. В частности, враг пытался нанести удары:

зенитной управляемой ракетой С-300 (пуски из Ростовской области),

управляемой авиационной ракетой Х-59 (пуски из Белгородской области),

4 крылатыми ракетами Х-22 (пуски – Ростовская область),

19 ударными беспилотниками типа "Shahed" (район пусков – Приморско-Ахтарск).

В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине. Также силы ПВО сбили и 13 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести непораженных вражеских БПЛА – не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.



Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" и ракету Х-59 / Инфографика Воздушных сил

К слову, в Днепропетровской ОВА сообщили, что 4 БПЛА были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Восток" – над Павлоградским и Днепровским районами.

Под обстрелом оказался Краматорск

Под вражеским обстрелом ночью оказался Краматорск. Враг ударил ракетами по жилому району города и промзоне.

Как сообщили в прокуратуре, оккупанты обстреляли Краматорск около 20:00 20 февраля. Известно о 6 пострадавших. В результате вражеской атаки получили ранения четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах. Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. Кроме того, под завалами могут быть люди.

Председатель Донецкой ОГА после нового циничного обстрела в очередной раз обратился к украинцам с просьбой эвакуироваться.

В который раз обращаюсь ко всем жителям области: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя!

– говорится в сообщении Вадима Филашкина.

Окончательные последствия циничных ракетных ударов по Краматорску пока еще устанавливают.