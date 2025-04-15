Ночью Россия била ракетой и более 50 БпЛА: как отработала ПВО

Ночью 15 апреля россияне атаковали баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52 ударными беспилотниками. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

Защитникам неба удалось сбить 26 вражеских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов сбили

В ночь на 15 апреля россияне атаковали баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской области и 52 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Приморско-Ахтарск в России.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 26 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны,

– говорится в сообщении.

Еще 19 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены, без негативных последствий. По данным Воздушных сил, в результате российской атаки пострадали Сумская и Донецкая области.



Сколько дронов сбило ПВО / Инфографика Воздушных сил

К слову, минувшей ночью Россия запустила по Украине 62 ударных БпЛА типа Shahed и другие беспилотники-имитаторы. Силы ПВО Украины сбили 40 ударных БПЛА. В результате атаки пострадали по меньшей мере 4 области.