Россия нанесла очередной удар по территории Украины. В результате пострадала теплоэлектростанция, однако, к счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

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Последствия ликвидируют

Повреждено оборудование предприятия. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы,

– говорится в сообщении

Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". Также в компании подчеркнули, что враг не сможет сломать украинцев, несмотря на свои многочисленные усилия.

Россия уже не в первый раз атакует ТЭС