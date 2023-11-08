Россия нанесла очередной удар по территории Украины. В результате пострадала теплоэлектростанция, однако, к счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
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Последствия ликвидируют
Повреждено оборудование предприятия. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.
Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы,
– говорится в сообщении
Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". Также в компании подчеркнули, что враг не сможет сломать украинцев, несмотря на свои многочисленные усилия.
Россия уже не в первый раз атакует ТЭС
- Известно, что 30 октября вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате удара серьезно повреждено оборудование.
- В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование, из-за этого без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.
- Отмечают, что сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий.