Росія завдала чергового удару по території України. Внаслідок цього постраждала теплоелектростанція, проте, на щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

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Наслідки ліквідовують

Пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми,

– мовиться в повідомленні

Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго". Також у компанії наголосили, що ворог не зможе зламати українців попри свої численні зусилля.

Росія вже не вперше атакує ТЕС