Росія завдала чергового удару по території України. Внаслідок цього постраждала теплоелектростанція, проте, на щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.
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Наслідки ліквідовують
Пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.
Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми,
– мовиться в повідомленні
Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго". Також у компанії наголосили, що ворог не зможе зламати українців попри свої численні зусилля.
Росія вже не вперше атакує ТЕС
- Відомо, що 30 жовтня, ввечері Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Унаслідок удару серйозно пошкоджено обладнання.
- Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла й води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
- Зазначають, що відразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків.