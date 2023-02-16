Ночью Россия выпустила по Украине 32 ракеты с воздуха и моря: сколько удалось сбить

Российские военные ночью 16 февраля нанесли очередной ракетный удар по областям Украины. Всего оккупанты выпустили 32 ракеты.

Противник выпустил по Украине крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силам ПВО удалось сбить 16 вражеских ракет.

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Силы ПВО сбили половину ракет

Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Целью россиян снова стали объекты критической инфраструктуры в Украине.

Россияне попали ракетами, которые Украина не может сбивать

В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

Там отметили, что на вооружении Украины нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Откуда Россия атаковала Украину

Россия применила 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Кроме того, оккупанты выпустили 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска.

Еще две управляемые авиационные ракеты Х-59 были запущены из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Где были сбиты ракеты России

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на Юге силами противовоздушной обороны уничтожены 8 ракет типа "Калибр", выпущенных из акватории Черного моря – 6 над Николаевщиной, 2 – над Херсонщиной.

Также были сбиты 2 ракеты воздушного базирования, направленные в центральные регионы.

Сообщается, что с применением стратегической авиации нанесен удар по одному из объектов критической инфраструктуры в Кировоградской области. Там продолжается тушение пожара, информация о пострадавших уточняется.

Представитель ПвК "Восток" Ирина Баранова сообщила, что 6 ракет уничтожены в зоне ПвК "Восток", еще одна – разорвалась в воздухе. Пять из них были сбиты над Днепропетровщиной. Одну ракету сбили над Запорожской областью.

Что еще известно о ракетной атаке России