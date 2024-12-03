Ночью Россия запустила почти 30 дронов: все ли удалось сбить
В ночь на 3 декабря российская армия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" и беспилотники других типов. Силам ПВО удалось ликвидировать почти все цели.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий – в частности на Западе страны'.
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Сколько БпЛА запустили и сколько было сбито
Так, в ночь на 3 декабря оккупанты атаковали Украину 28-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов.
По состоянию на 09.00 сбить удалось 22 вражеских дрона в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
1 беспилотник локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории,
– указали в Воздушных силах.
Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.
Заметим, ночью дроны запускали с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово России.