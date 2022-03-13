Ночью россияне атаковали эвакуационный поезд Краматорск – Львов: погибла проводница

Приблизительно в полночь 13 марта в результате авианалета был поврежден эвакуационный поезд Краматорск – Львов. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что на протяжении всей ночи самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области.

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Россия атаковала эвакуационный поезд

Приблизительно в 00:00 в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд Краматорск – Львов,

– сообщил Кириленко.

По его словам, в результате этого циничного преступления один человек погиб, еще один – ранен. В Укрзализныце уточнили, что жертвой атаки россиян стала проводница, пострадала ее коллега. Женщину отвезли в больницу Славянска, где ей оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в компании уточнили, что обстрел захватчики произвели около станции Брусин. "Был поражен обломками при обстреле пассажирский поезд. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в город Лиман", – проинформировали там. Поезд должен был забрать жителей Луганской и Донецкой областей, оказавшихся в зоне ожесточенных боевых действий.

В Укрзализныце подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы эвакуировать бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров. Среди них около 100 детей.

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