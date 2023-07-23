Всего за минувшие сутки враг нанес 69 ударов по 20 мирным населенным пунктам Запорожской области. Сейчас удалось зафиксировать повреждение 12 гражданских объектов – жилье и имущество граждан.

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Что известно об обстреле Запорожья

Ночью российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности областного центра и Запорожский район. К счастью, обошлось без пострадавших. Остальные детали выясняют.

Кроме этого, 61 артиллерийским ударом террористы попали по домам и коммуникациям Гуляйполя, Новодаровки, Орехова, Преображенки, Левадного, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового.

Темировка, Новодаровка и Беленькое пострадали от обстрелов с РСЗО, а Гуляйпольское – от авиации врага.

Обстрел Запорожской области / фото ОВА

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