Загалом за минулу добу ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів – житло та майно громадян.

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Що відомо про обстріл Запоріжжя

Так, вночі російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інші деталі з’ясовують.

Окрім цього, 61 артилерійським ударом терористи поцілили по будинках та комунікаціях Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового.

Темирівка, Новодарівка та Біленьке постраждали від обстрілів з РСЗВ, а Гуляйпільське – від авіації ворога.

Обстріл Запоріжжя / фото ОВА