Оккупанты ночью обстреляли жилые дома на Сумщине
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ночной обстрел произошел во время воздушной тревоги.
Повреждены дома, погибли люди: фото последствий обстрела Николаева
2 июня около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет совершил 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины,
– сообщил Живицкий.
Последствия обстрела
В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.
Дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько поврежденных, большие разрушения в домохозяйствах,
– добавил Живицкий.
По его данным, по меньшей мере три человека ранены – это жители Краснополья. В настоящее время они находятся в больнице и получают медицинскую помощь.
Предварительно российские беспилотники сбрасывали на территорию Сумской области самодельные взрывчатки. Власти предупредили жителей, чтобы они не поднимали незнакомые предметы на улицах.
Враг не прекращает обстреливать Сумщину
- Вчера, 1 июня, кафиры выпустили по меньшей мере 6 ракет по Шосткинскому району.
- 31 мая россияне нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Кроме того, в тот же день враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям ВСУ в Сумской области с самолетов Су-30СМ .
- Ночью на 31 мая кафиры запустили две ракеты по Белопольской общине Сумской области . Обстрелы вели с САУ, находившимися на территории России.
- 30 мая враг также почти час непрерывно обстреливал границы Сумщины из артиллерии.