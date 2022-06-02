Оккупанты ночью обстреляли жилые дома на Сумщине

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ночной обстрел произошел во время воздушной тревоги.

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2 июня около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет совершил 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины,

– сообщил Живицкий.

Последствия обстрела

В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько поврежденных, большие разрушения в домохозяйствах,

– добавил Живицкий.

По его данным, по меньшей мере три человека ранены – это жители Краснополья. В настоящее время они находятся в больнице и получают медицинскую помощь.

Предварительно российские беспилотники сбрасывали на территорию Сумской области самодельные взрывчатки. Власти предупредили жителей, чтобы они не поднимали незнакомые предметы на улицах.

Обратите внимание! По данным Генштаба, у границы с Сумщиной зафиксировано скопление вражеских войск. В частности, в Курскую область россияне стянули дополнительные войска , артиллерию и ракетные установки. Но пока признаков подготовки к наступательным действиям нет.

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