Ночью россияне обстреляли железнодорожную станцию в Центре Украины
13 апреля 2022 , 07:53Читати новину українською
Источник:телеграм "Залізні зміни"
Ночью 13 апреля российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. Пришлось изменить маршрут и график для 17 пассажирских поездов.
Соответственно, эти поезда задержались. Самая длинная задержка была 7 часов 23 минуты. Однако в УЗ отметили, что безопасность – ключевой приоритет.
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Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрелов.
Эвакуационные поезда на 13 апреля:
- Ивано-Франковск – Харьков в 06:00, а в обратном направлении – в 11:30
- Покровск – Чоп в 16:30
- Чоп – Днепр в 23:30
- Львов – Жмеринка в 15:00
- Львов – Полтава в 22:00
- Славянск – Львов в 17:00
- Новозолотаровка – Лозовая в 14:00.
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