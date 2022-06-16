Ночью россияне ударили из РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова

Российские войска продолжают свои подлые обстрелы городов Украины. Они снова избивали по инфраструктуре Харькова.

О ситуации в Харьковской области и в самом областном центре сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов. Он констатировал, что ночью были обстрелы.

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Какие населенные пункты попали под огонь

По данным Синегубова, ночью враг нанес удар с РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Харьковские области российские кафиры обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

В частности, в селе Лебяже Чугуевского района из-за обстрелов получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки. Были пожары в Золочеве из-за попадания российских снарядов. Повреждены хозяйственные постройки, автомобили.

Что происходит на линии столкновения

Синегубов рассказал, что в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковщины в Лозовском районе 1 человек получил ранения. В Изюмском – ранены 5 мирных жителей.

Также глава ОВА отметил, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. В основном, на Харьковском направлении российские захватчики сосредоточили свои силы на обороне рубежей.

В районе Изюма враг и дальше пытается наступать в направлении города Славянск. Синегубов заверил, что наши защитники удерживают позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике.

Россия обстреливает Украину

Опасность ракетных обстрелов врага есть для всей территории нашего государства. К примеру, сейчас от обстрелов часто страдает Север Украины, в частности, Сумская и Черниговская области. Сумщину обстреливали и в течение 15 июня . А вечером два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. К сожалению, российские кафиры попали в жилой дом – один человек погиб, шестеро получили ранения.

Страдает от российских ракет также прифронтовая Днепропетровщина. Российские войска обстреляли Апостолово, что в 40 километрах от Кривого Рога. К сожалению, из-за этой атаки артиллерией погибли сразу несколько человек. Россияне избивали по мирному городку 15 июня из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Также Россия использует все возможные методы устрашения и дестабилизации ситуации в Украине. Ракетные обстрелы являются также мощной психологической атакой врага. Ведь наступление россиян на Донбасс начинает захлебываться. Враг не имеет существенных успехов, но испытывает проблемы из-за потерь – комплектация подразделений врага на Донбассе идет не слишком удачно.

Подробнее об обстрелах Сумщины: смотрите видео