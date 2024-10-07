Ночью россияне ударили по Павлограду ракетой: повредили предприятие, вспыхнул пожар
Источник:Сергей Лысак
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области ночью 7 октября. Россияне повредили предприятие в Павлограде.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА в своем телеграм-канале. Сергей Лысак рассказал, какие последствия вражеской атаки.
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Что известно об атаке на Павлоград сегодня
Этой ночью российские захватчики ударили ракетой по Павлограду на Днепропетровщине.
Повреждено предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали. Погибших и пострадавших нет,
– заявил Сергей Лысак.
Кроме того, председатель Днепропетровской ОВА рассказал, что оккупанты в очередной раз били по Никополю из тяжелой артиллерии. К счастью, в результате этого российского обстрела люди не пострадали.
Заметим, что Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Павлоград около 00:34. Воздушная тревога в области продолжалась с вечера 6 октября.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.