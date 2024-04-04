Ночью Украину атаковали 20 "Шахедами": сколько удалось уничтожить
Источник:Генштаб ВСУ
Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты выпустили ориентировочно 20 беспилотников, из которых большинство сбили.
К сожалению, есть попадание в Харькове, там по меньшей мере 4 погибших. Россия запустила по городу 6 беспилотников и нанесла повторный удар там, где спасатели ликвидировали последствия.
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Что известно об атаке россиян
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены,
– рассказали военные.
Только в результате прилетов по Харькову четыре человека погибли. Из них трое – спасатели. Ведь приехали на вызов, а Россия нанесла повторный удар.
Россия атаковала Харьков "Шахедами"
- Городской голова Игорь Терехов о первых взрывах сообщил ориентировочно в 1:08 4 апреля.
- Он отметил, что один из дронов попал в 14-этажную многоэтажку. Это привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, к повреждению внешней стены. Именно там погибла женщина и есть раненые.
- Впоследствии Россия нанесла повторную атаку, унеся жизни трех спасателей. Один спасатель и правоохранитель ранены, среди пострадавших – медсестра скорой, которая приехала оказать помощь раненым.
- Уже в 7:15 4 апреля количество раненых увеличилось до 12. У людей ранения различной степени тяжести.