Ночью Украину атаковали 45 "Шахедов": как отработала ПВО

Россия ночью 11 февраля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего было зафиксировано пуски 45 ударных БПЛА.

Боевая работа продолжалась несколько часов. Большую часть "Шахедов" сбили на Николаевщине.

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Сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 11 февраля 2024 года оккупанты нанесли удар 45 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Враг запускал их из районов Балаклавы и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Боевая работа продолжалась более 5,5 часа. Как уточнили в Воздушных силах, к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы уничтожено 40 "Шахедов" противника. Силы и средства ПВО работали в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.



Силы ПВО сбили 40 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Как сообщила Наталья Гуменюк, 18 "Шахедов" сбили в пределах Николаевской области, еще 4 – в Одесской области. Также по 1 дрону-камикадзе сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях. В частности от падения обломков на Николаевщине вспыхнул пожар. Также взрывной волной были повреждены жилые дома.

Кроме того, в КМВА сообщили, что в результате боевой работы также были уничтожены все БПЛА, которые пытались атаковать Киев. Их сбили на подступах к столице. На Киевщине обошлось без жертв и разрушений.

Массированная атака "Шахедами" 11 февраля: что известно