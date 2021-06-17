Ночью в Украину незаконно вторгся борт из Румынии и долетел до Бердичева

Пограничники в Черновицкой области ночью заметили транспортный самолет, который пересек воздушное пространство Украины. Ему удалось долететь в Житомирскую область.

Оперативники узнали, где именно должен садиться самолет, и сообщили об этом своим коллегам. Впрочем, и в Житомирской области посадить нелегальный самолет сразу не удалось.

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Самолет с Румынии незаконно пересек границу

Легкий транспортный самолет АН-2 нарушил украинское воздушное пространство в ночь на 17 июня. Пограничники Черновицкого отряда заметили это и передали информацию оперативникам. В дальнейшем удалось установить, куда именно полетит незаконный борт. Его местом назначения был аэродром близ Бердичева.

На место, подготовленное для посадки судна, прибыли оперативники. Когда самолет приземлился, правоохранители побежали для задержания экипажа. Впрочем, их заметили преступники и пытались убежать. Самолет снова начал движение и поднялся в воздух.



Нарушители пытались второй раз подняться в небо и убежать / Фото ГПСУ

Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета.

Как задерживали самолет из Румынии: смотрите видео

На борту самолета было 3 человека, которых задержали. При осмотре обнаружили радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации взлета и посадки.

По данному факту правоохранителям прислали сообщение о незаконном пересечении границы и нарушении правил международных полетов.

Самолет пересек границу с Румынией и долетел до Бердичева: смотрите на карте