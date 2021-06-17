Оперативники дізналися, де саме має сідати літак, і повідомили про це своїх колег. Втім, і у Житомирській області посадити нелегальний літак одразу не вдалося.

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Літак із Румунії незаконно перетнув кордон

Легкий транспортний літак АН-2 порушив український повітряний простір вночі проти 17 червня. Прикордонники Чернівецького загону помітили це і передали інформацію оперативникам. Надалі вдалося встановити, куди саме полетить незаконний борт. Його місцем призначення був аеродром біля Бердичева.

На місце, підготовлене для посадки судна, прибули оперативники. Коли літак приземлився, правоохоронці побігли для затримання екіпажу. Втім, їх помітили злочинці і намагалися втекти. Літак знову почав рух та піднявся у повітря.



Порушники намагалися вдруге здійнятися у небо і втекти / Фото ДПСУ

Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака.

Як затримували літак із Румунії: дивіться відео

На борту літака було 3 осіб, яких затримали. Під час огляду виявили радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації злету та посадки.

За цим фактом до правоохоронців надіслали повідомлення про незаконний перетин кордону і порушення правил міжнародних польотів.

Літак перетнув кордон із Румунією і долетів до Бердичева: дивіться на карті