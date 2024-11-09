Ночью в Харькове прилетело в одну из самых загруженных городских трасс

Ночью 9 ноября российские военные в очередной раз атаковали Харьков. Агрессор попал в одну из самых загруженных городских трасс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова в телеграме.

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Последствия атаки на Харьков сегодня ночью

Терехов заявил, что ночью прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. В результате российского обстрела повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.

Кроме того, разрушена одна автозаправка, которая не работает. Также немного повреждена другая. В близлежащем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил и расположенный на перекрестке строительный гипермаркет.

Детали атаки агрессора также рассказал председатель Харьковской ОВА. Уточнил, что в 02:52 было попадание управляемой ракеты "Гром-Е1" в проезжую часть.

Также чиновник отметил, что повреждено здание АЗС, остекление зданий, строительный супермаркет, двухэтажный жилой дом и тому подобное. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.