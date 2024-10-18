Ночью на Хмельнитчине раздавались взрывы: как по "Шахедам" отработала ПВО

Ночью 18 октября Россия атаковала "Шахедами" Хмельницкую область. По ударным дронам агрессора работала ПВО.

Сколько "Шахедов" сбили защитники неба, и какие последствия российской атаки на Хмельницкую область, рассказал председатель ОВА Сергей Тюрин в телеграме.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Хмельнитчину сегодня

Чиновник сообщил, что этой ночью во время воздушной тревоги Силы ПВО уничтожили и обезвредили 8 БПЛА типа "Shahed".

По состоянию на этот час, обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало,

– заявил Сергей Тюрин.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Заметим, что российские захватчики этой ночью также атаковали ударными дронами столицу. По данным КГВА, украинские защитники обезвредили все БПЛА. Предварительно, в Киеве прошло без разрушений и пострадавших.