Ночью в Одесской области сбили 17 "Шахедов"

Ночью враг атаковал южные регионы дронами-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили большинство беспилотников.

В ночь на 9 мая россияне выпустили по Украине 20 БпЛА. Большинство беспилотников были направлены по Одесской области.

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Ночью Юг оказался под атакой "Шахедами"

Воздушные Силы сообщили, что оккупанты запускали "Шахэды" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов из 20.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БпЛА в Одесской области,

– сообщили в Воздушных Силах.

Стоит отметить, что ночью Воздушные силы предупреждали жителей южных регионах об угрозе атаки дронами. Кроме Одесской области, вражеские "Шахеды" фиксировали в пределах Херсонской области – они двигались в сторону Николаевщины.

Воздушная тревога, связана с атакой БпЛА, началась в полночь и продолжалась почти до трех ночи.

Утром на Днепропетровщине тоже работает ПВО

Уже в 06:20 9 мая Воздушные Силы сообщили о том, что в пределах Днепропетровской области зафиксировали дрон – вероятно, разведывательный.

Защитники предупредили, что по нему работают силы ПВО.

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Призываем украинцев соблюдать правила безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги. Если такой возможности нет, хотя бы соблюдать правило двух стен.

Даже если вы на 100% уверены в работе ПВО – помните, что обломки сбитых целей также опасны

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