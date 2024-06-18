Ночью враг атаковал дронами: сколько приземлили защитники

В ночь на 18 июня противник снова терроризировал украинские города. Так, россияне атаковали ударными БпЛА типа "Шахед".

Россия в ночь на 18 июня выпустила 10 беспилотников. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Сколько вражеских целей удалось ликвидировать украинским защитникам неба

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью противник атаковал 10 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Враг запускал их из района Приморско-Ахтарска, что в России.

В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях,

– говорится в сообщении.

Защитники неба сбили 10 ударных БпЛА в ночь на 18 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Россия атаковала Украину Шахедами и ракетами 14 июня: главное