Ночью враг атаковал дронами: сколько приземлили защитники
В ночь на 18 июня противник снова терроризировал украинские города. Так, россияне атаковали ударными БпЛА типа "Шахед".
Россия в ночь на 18 июня выпустила 10 беспилотников. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.
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Сколько вражеских целей удалось ликвидировать украинским защитникам неба
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью противник атаковал 10 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Враг запускал их из района Приморско-Ахтарска, что в России.
В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях,
– говорится в сообщении.
Россия атаковала Украину Шахедами и ракетами 14 июня: главное
- В пятницу, 14 июня, враг в очередной раз атаковал Украину ракетами различных типов.
- Отметим, что оккупанты начали свою атаку около 23:00 13 июня. Тогда россияне сначала запустили 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", которые, кстати, все были сбиты украинскими защитниками.
- Кроме этого, враг запустил 3 баллистические ракеты типа "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма. Ими вражеские войска атаковали Запорожье. Вскоре, около 3 часов ночи, Россия начала бить ракетами, которые запустила со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Зашли крылатые ракеты в воздушное пространство Украины с территории Сумской области. В основном они направлялись на Запад Украины. Целили уже классически по объектам критической и военной инфраструктуры. Из 10 ракет 7 удалось уничтожить. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш.