Ночью враг нанес удар ракетами и "Шахедами" по Киеву: ПВО уничтожила все цели

Российские войска нанесли очередной комбинированный удар по Киеву с применением ударных БПЛА, баллистических, крылатых и аэробаллистических ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

Об этом по состоянию на утро сообщил начальник КГВА Сергей Попко. Он отметил, что воздушную тревогу с начала суток в столице объявляли 4 раза, она длилась суммарно более 5 часов.

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Сначала тревога была связана с атакой вражеских дронов, предварительно типа "Шахед". Беспилотники заходили в город волнами и с разных направлений,

– говорится в сообщении.

Кроме "Шахедов" враг выпустил ракеты

Около 3 ночи враг поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" через Киевскую область в направлении западных областей Украины. Примерно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра.

Все цели уничтожены

"Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов", – отметил Попко.

В целом силы и средства противовоздушной обороны, по данным КГВА, уничтожили возле Киева около полутора десятка ударных дронов и несколько ракет.

"Все, что летело на столицу Украины – уничтожено", – отметили в администрации.

Последствия атаки на Киев

В КГВА сообщили, что сейчас, по состоянию на 9:00, по данным оперативной сводки в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков.

Отмечают, что обломки вызвали возгорание лесной подстилки. При этом некоторые уже ликвидированы, остальные – локализованы. Пока также не было информации о пострадавших. В столице не зафиксировано разрушений.

"Наши воины противовоздушной обороны – настоящие титаны! После самого массированного ракетного-дронового удара за историю не только Украины, но и пожалуй, всей Европы – никто не потерял бдительность и не позволил усталости повлиять на концентрацию! Наша ПВО – лучшая!", – добавил Попко.