Ночью враг запустил 33 "Шахеда": сколько удалось сбить

В ночь на 7 сентября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Известно, что они били по Сумской и Одесской области. Узнайте, сколько "Шахедов" удалось сбить.

Утром в Воздушных силах ВСУ отчитались о работе ПВО. По их данным, удалось уничтожить 25 дронов-камикадзе из 33 запущенных россиянами.

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Откуда запускали "Шахеды"

Прежде всего, следует отметить, что россияне били дронами-камикадзе как по Одесчине, так и по Сумщине. Враг выпустил сразу несколько ударных групп "Шахедов" с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск, а также мыс Чауда, во временно оккупированном Крыму).



Воздушные силы сбили 25 "Шахедов" в ночь на 7 сентября / Инфографика Воздушных сил ВСУ​

Воздушные силы пишут, что зафиксировали пуски 33 "Шахедов". В основном они летели на южные районы Одесской области.

По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 25 "Shahed-136/131",

– говорят в Воздушных силах.

Россияне атаковали Одесчину: что известно

Информацией поделился глава ОВА Олег Кипер. По его словам, ударными беспилотниками оккупанты атаковали юг Одесчины в течение трех часов. Он добавил, что за последние пять дней это уже четвертая атака по Измаильскому району.

В результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание,

– отметил Кипер.

Он добавил, что ранения получил один человек. Речь идет о водителе грузового авто, у которого легкая травма ноги. Глава ОВА пожелал ему скорейшего выздоровления.

Также Олег Кипер отметил, что на месте идет ликвидация последствий. Свою работу продолжают выполнять все соответствующие службы.

Отметим, что оккупанты атаковали Одесчину в течение нескольких часов. В Воздушных силах ночью отмечали, что "Шахеды" двигались в направлении Рени, Килии и Измаила. Собственно жителей этих населенных пунктов и окрестностей призывали быть в укрытиях и не пренебрегать собственной безопасностью. Также предупреждали о возможной угрозе в Белгороде-Днестровском районе.