Ночью враг запустил по Украине 20 "Шахедов"

В ночь на 19 ноября российские захватчики запустили по Украине 20 дронов-камикадзе. Большинство из них были сбиты.

В Генштабе ВСУ рассказали подробности о ночной атаке "Шахедами".

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Сколько дронов удалось сбить

Защитники сообщили, что ночью по Украине было выпущено 20 беспилотников типа "Шахед". Силам ПВО удалось сбить 15 из 20 вражеских дронов.

В Воздушных силах сообщили, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Откуда враг совершал атаку

Согласно данным ПС, российские захватчики запускали "Шахеды" с севера, а именно из Курской области России, которая граничит с Сумской областью.

Атака продолжалась около 5 часов

Первую воздушную тревогу в Украине объявили вечером 18 ноября в 20:32 – воздушную тревогу объявили в Сумской области из-за угрозы БпЛА.

Около 21.19 тревогу объявили в Киевской области, а в 22.47 уже в Киеве.

Любопытно, что воздушную тревогу в столице объявляли дважды. В 23:31 раздался отбой угрозы, а всего за 6 минут, в 23:37, тревога раздалась снова. Приблизительно через 35 минут в столице снова слышали работу ПВО.

Воздушная угроза быстро распространялась по областям. В общем, тревога также была объявлена на Востоке, Юге, в Центре и на Западе страны. Окончательный отбой раздался около 2 часов ночи.

К сожалению, 5 "Шахедам" из 20 удалось прошмыгнуть. Последствия попаданий пока неизвестны.

К слову, за прошедшие сутки российские оккупанты тоже атаковали Украину ударными БпЛА типа "Шахед", запустив по Украине 38 беспилотников. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 29 дронов.

В результате вражеского удара в Одесской области была повреждена нефтебаза. Кроме этого, во время атаки в регионе повредило электросети, из-за чего более полутора тысяч потребителей остались без света.