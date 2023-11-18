В Минэнерго рассказали, что в результате вражеского удара была повреждена нефтебаза. Кроме этого, в результате атаки повреждены электросети.
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Последствия атаки на Одесскую область
Ранее председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий отказался назвать объект, в который попал враг. Однако Министерство энергетики Украины впоследствии сообщило, что оккупанты попали в нефтебазу. Кроме этого, повреждены электросети, в результате чего у многих людей нет света.
Ночью в результате вражеского удара был поврежден энергетический объект – нефтебаза. В результате удара также повреждены электросети. Без света 1550 потребителей. Также из-за технологических нарушений без света остались более 1,7 тысячи потребителей. Продолжаются работы по подключению,
– говорится в сообщении.
Повлияет ли атака на отключение света
- Ночью россияне атаковали Одесскую область двумя "Шахедами", один из которых попал в объект энергетической инфраструктуры.
- В эфире национального телемарафона председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что на стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака врага не повлияет. В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий атаки и пытаются заживить потребителей.
- Он также отметил, что благодаря опыту прошлого года специалисты научились очень быстро чинить объекты, пострадавшие от обстрелов.
- В Укрэнерго отмечают, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей.