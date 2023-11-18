У Міненерго розповіли, що внаслідок ворожого удару було пошкоджено нафтобазу. Крім цього, внаслідок атаки пошкоджені електромережі.
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Наслідки атаки на Одеську область
Раніше голова правління Укренерго Володимир Кудрицький відмовився назвати об'єкт, в який влучив ворог. Однак Міністерство енергетики України згодом повідомило, що окупанти поцілили у нафтобазу. Крім цього, пошкоджені електромережі, внаслідок чого у багатьох людей немає світло.
Вночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об'єкт – нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджені електромережі. Без світла 1 550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1, 7 тисяч споживачів. Тривають роботи з підключення,
– мовиться в повідомленні.
Чи вплине атака на відключення світла
- Вночі росіяни атакували Одеську область двома "Шахедами", один з яких влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури.
- В ефірі національного телемарафону голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що на стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака ворога не вплине. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та намагаються заживити споживачів.
- Він також зазначив, що завдяки торішньому досвіду фахівці навчились дуже швидко лагодити об’єкти, які постраждали від обстрілів.
- В Укренерго наголошують, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, повністю достатньо для покриття потреб споживачів.