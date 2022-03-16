Ночью вражеские снаряды попали в одну из харьковских школ: есть пострадавшие

Сегодня ночью, около 03:00, российские оккупанты выпустили снаряды в одну из харьковских школ. Есть информация, что пострадал один человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области на своей странице в фейсбуке.

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По предварительным данным, в результате авианалета по одной из школ города Харькова около 3:00 ночи была разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 квадратных метров.

Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 22 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.

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