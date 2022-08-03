Ночью ВСУ "отминусовали" 2 склада скопления оккупантов в Херсонской области, – Хлань

Украинские военные чуть ли не каждую ночь устраивают оккупантам зажигательные вечеринки в Херсонской области. Только за эту ночь удалось уничтожить сразу 2 склада с вражеским боекомплектом.

Об этом во время эфира телеканала "Эспрессо" рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что россияне при любом случае жалуются на Соединенные Штаты, которые способствуют этим "вечеринкам". Оно и не удивительно, ведь HIMARS продолжают эффективно уничтожать врага .

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HIMARS работают чуть ли не каждую ночь

Наши HIMARS работают постоянно, почти каждую ночь. Ночью снова отработали (ВСУ – 24 канал) возле Берислава, склад с боекомплектом. Там были слышны детонации из ночи,

– подчеркнул Хлань.

Он также рассказал, что вблизи Херсона тоже раздавались мощные взрывы этой ночью. Речь идет о районе Чернобаевки, которая стала своеобразным бермудским треугольником для захватчиков.

Там, по словам депутата, ВСУ в очередной раз нанесли удар по скоплению войск врага. В то же время он отметил, что, несмотря на бешеные потери оккупанты, продолжают последовательно стягивать туда как технику, так и живую силу.

Сергей Хлань добавил, что наши военные в последнее время занимаются постепенным уничтожением тыловых запасов врага. Несмотря на это захватчики, хотя и более скромные темпы, продолжают накапливать свои силы на Херсонщине. А делают они это потому, что ужасно боятся дальнейшего продвижения ВСУ.

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