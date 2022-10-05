Ночная атака Белой Церкви иранскими дронами: было 6 попаданий и взрывов, пожар до сих пор тушат

Российские оккупанты в ночь на 5 октября атаковали Белую Церковь иранскими дронами. Зафиксировали 6 попаданий и взрывов.

Об атаке Белой Церкви сообщили во время воздушной тревоги. Ее объявили после 02:00. А уже через несколько минут поступила информация о звуках полета иранских дронов-камикадзе.

Заметьте Россияне расстреляли местную церковь и обустроили там госпиталь: кадры с освобожденной Харьковщины

Детали о ночной атаке рассказал Алексей Кулеба. Он заявил, что известно об одном пострадавшем. Деталей о его самочувствии пока не раскрывают.

Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви. Всего 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек,

– говорится в сообщении.

Кулеба заявил, что сейчас ликвидируют последствия обстрелов. На месте удара работают все необходимые службы. Привлекли 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС. По состоянию на 07: 15 продолжается тушение пожара.

В ночь на 5 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе . Воздушные силы приземлили 6 вражеских "птичек".

Людей призывают не игнорировать воздушные тревоги. Когда оповещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно до оповещения об отбое.

Важно – иранские дроны атаковали Киевщину: смотрите видео