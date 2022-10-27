Ночная атака дронами: россияне нанесли удар по Киевщине, ВСУ уничтожили 19 "шахидов"
Источник:Алексей Кулеба
Российские военные ударили по одной из общин Киевской области. Враг атаковал дронами. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Информацию подтвердил руководитель ОВА Алексей Кулеба. Атака произошла во время воздушной тревоги около 01:50.
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Киевщина! Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы находятся на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно, жертв и пострадавших нет,
– сообщил Кулеба.
Глава администрации призвал граждан находиться в укрытиях до отбоя и не фиксировать место попадания с последующей публикацией фото- и видеоматериалов в социальных сетях.
ВСУ уничтожили 19 "шахидов"
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 22:00 вечера до полуночи россияне выпустили более двух десятков иранских беспилотников – большинство удалось сбить.
- 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.
- Еще два Shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны.
15 "шахидов" уничтожены в Одесской области, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.
Беспокойная ночь
Ночью обстреливали и Запорожье, есть информация о пожарах. В настоящее время объекты инфраструктуры в городе остаются без электроснабжения. В некоторых домах вылетели стекла.
Вчера в Украине четырежды была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время последней в ряде областей сообщали о работе ПВО, в частности:
- В Днепропетровской области сбили управляемую ракету X-59.
- В Одесской области ПВО отработало по дронам на Юге области.
- Что касается Николаевщины – работу ПВО фиксировали в Очакове.
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