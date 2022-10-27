Ночная атака дронами: россияне нанесли удар по Киевщине, ВСУ уничтожили 19 "шахидов"

Российские военные ударили по одной из общин Киевской области. Враг атаковал дронами. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Информацию подтвердил руководитель ОВА Алексей Кулеба. Атака произошла во время воздушной тревоги около 01:50.

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Киевщина! Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы находятся на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно, жертв и пострадавших нет,

– сообщил Кулеба.

Глава администрации призвал граждан находиться в укрытиях до отбоя и не фиксировать место попадания с последующей публикацией фото- и видеоматериалов в социальных сетях.

ВСУ уничтожили 19 "шахидов"

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 22:00 вечера до полуночи россияне выпустили более двух десятков иранских беспилотников – большинство удалось сбить.

17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

Еще два Shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны.

15 "шахидов" уничтожены в Одесской области, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.

Беспокойная ночь

По состоянию на три часа ночи в Киевской области продолжается воздушная тревога. По данным ОВА , в области работает ПВО. Людей просят оставаться в укрытиях.

Ночью обстреливали и Запорожье, есть информация о пожарах. В настоящее время объекты инфраструктуры в городе остаются без электроснабжения. В некоторых домах вылетели стекла.

Вчера в Украине четырежды была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Во время последней в ряде областей сообщали о работе ПВО, в частности:

В Днепропетровской области сбили управляемую ракету X-59.

В Одесской области ПВО отработало по дронам на Юге области.

Что касается Николаевщины – работу ПВО фиксировали в Очакове.

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