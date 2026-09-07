Силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 71 вражескую цель. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Что известно о российской атаке?

Россияне начали запускать дроны вечером 6 сентября. Атака продолжалась ночью 7 сентября. Украинские военные сумели сбить/подавить 71 вражескую цель.

Для нанесения ударов противник применил беспилотники "Шахед", в частности реактивные модификации, дроны "Гербера", имитаторы типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль". Пуски осуществлялись с нескольких направлений, в частности из российских городов Орел и Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушную атаку отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 зафиксированы попадания средств поражения в 12 точках, а также падение обломков ещё на одном участке. В ВС подчеркнули, что боевые действия в украинском небе продолжаются, поскольку часть вражеских БПЛА до сих пор находится в воздушном пространстве.

Россия ежедневно наносит удары с помощью дронов по гражданскому населению. В понедельник, 7 сентября, стало известно об ещё одной жертве российского обстрела 1 сентября. В больнице скончался мужчина, получивший ранение во время вражеского удара.