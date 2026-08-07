Ночью Россия провела атаку по почти 150 БПЛА: зафиксированы попадания в 15 точках

В ночь на 7 августа Россия совершила очередную масштабную атаку беспилотниками по территории Украины. Всего оккупанты задействовали 147 ударных беспилотников и имитаторов различных типов.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сколько удалось уничтожить вражеских дронов?

В ночь на 7 августа, начиная с 18:00 6 августа, российская армия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками и дронами-имитаторами по территории Украины.

Противник задействовал 147 воздушных целей различных типов, в частности ударные беспилотники Shahed, реактивные модификации этих дронов, "Герберы", "Италмасы" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Запуск беспилотников осуществлялся одновременно с нескольких направлений. В частности, противник проводил атаки из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска на территории России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинские силы противовоздушной обороны обезвредили 114 российских беспилотников различных типов. В Воздушных силах уточнили, что речь идет о сбитых целях и беспилотниках, которые были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Сбитие воздушных целей происходило на севере, юге и востоке Украины.

Несмотря на эффективную работу украинской ПВО, полностью избежать последствий атаки не удалось. Зафиксировано попадание 29 ударных беспилотников в 15 точках. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировали еще в четырех точках.

Информацию о последствиях ударов в регионах и возможных разрушениях местные власти продолжают уточнять.

В Воздушных силах подчеркнули, что на момент публикации утренней сводки российская атака еще продолжалась. Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отмене тревоги, поскольку угроза применения ударных беспилотников в ряде областей сохранялась.

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Напомним, Россия и в дальнейшем будет наносить удары баллистическими ракетами по украинским городам, пока не столкнется с реальной угрозой в ответ, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, изменить ситуацию может появление украинского баллистического оружия, способного поражать военные цели на территории России, в частности в районе Москвы.

Свитан предположил, что при надлежащем финансировании серийное производство украинского баллистического оружия может быть запущено в течение нескольких месяцев, ориентировочно до конца года. В то же время даже дополнительные комплексы Patriot не смогут полностью защитить всю территорию Украины от баллистических атак.

Эксперт призвал украинцев и в дальнейшем серьезно относиться к воздушным тревогам, ведь баллистические ракеты имеют очень короткое время подлета, а применение кассетных боевых частей представляет особую опасность для гражданского населения. По его мнению, даже после появления украинского дальнобойного ответа угроза баллистических ударов еще некоторое время будет сохраняться, поэтому гражданам нужно оставаться максимально бдительными.