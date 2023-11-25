Ночная атака на Киев: ПВО уничтожила более 60 целей, – КГВА
Силы противовоздушной обороны сбили более 60 воздушных целей, летевших в Киев ночью. Враг атаковал в несколько волн.
В эфире телемарафона "Единые новости" спикер КГВА Михаил Шаманов сначала сообщил о 4 десятках враждебных целей. Впоследствии в телеграм-канале ведомства уточнили количество сбитых дронов, информирует 24 Канал.
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По предварительной информации, противник в очередной раз применил баражирующие "Шахеды", при чем было несколько волн, они шли по разным направлениям, постоянно меняя курс и вектор движения. Силами и средствами ПВО было поражено более 4 десятков воздушных целей,
– сказал он.
В то же время окончательные данные по типу и количеству "Шахедов" сообщат впоследствии Воздушные силы.
Шаманов добавил, что это уже 4-я атака российских БПЛА на столицу за этот месяц.
Он также рассказал, что россияне запускали дроны разными группами и волнами. Беспилотники заходили в воздушное пространство Киева с разных направлений и постоянно меняли курс и вектор движения.
Сбитых целей, вероятно, даже больше
В то же время в Воздушных силах заявили, что атака стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения.
В КГВА уточнили, что Силами и средствами ПВО было поражено почти 60 воздушных целей! В ведомстве опять подчеркнули, что окончательные данные озвучит командование Воздушных сил.
Во время массированной воздушной атаки БПЛА по Киеву силами и средствами ПВО было поражено более шести десятков воздушных целей! Спасибо воинам ПВО за работу,
– сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.
66 дронов сбили над Киевщиной
В Киевской области было уничтожено 66 дронов-камикадзе, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"66 примерно – это над Киевщиной уничтожено. А вот остальные – это подлетающие и по дороге их уничтожали Силы обороны на юге и востоке нашего государства", – сказал Игнат.
Последствия падения обломков дронов в столице
По предварительным данным киевской военной администрации, в результате сбития вражеских дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города:
- в Соломенском районе пострадали два человека – у обоих острая реакция на стресс. В этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже: выбиты окна с 1-го по 5-й этаж. В здании были заблокированы две женщины. Также в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада и на другой локации – в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров.
- в Днепровском районе города обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление.
- в Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений без пострадавших.
- в Печерском районе – также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.