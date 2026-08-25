Ночная атака России: украинская ПВО сбила 124 дрона

В ночь на 25 августа Россия совершила массированную атаку на Украину, применив баллистические и управляемые авиационные ракеты, а также 150 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили или подавили большинство вражеских БПЛА различных типов.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО?

Атака началась в 18:00 24 августа. Российские военные применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области, управляемую авиационную ракету Х-31П из Брянской области, а также 150 ударных БПЛА.

Среди беспилотников были Shahed, в том числе реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Россия запускала их со сторон Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированной Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 124 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке Украины. В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 точках, еще в 7 точках зафиксировано падение обломков сбитых целей.

На данный момент атака продолжается: в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о дефиците ракет для различных средств противовоздушной обороны Украины. Проблема касается не только американских систем Patriot, но и других наземных и авиационных платформ.

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что без необходимых боеприпасов ни истребители, ни зенитно-ракетные комплексы не могут полноценно выполнять задачи. По его словам, дефицит ракет является одним из ключевых вызовов для украинской ПВО.

Тему укрепления противовоздушной обороны Украины поднимал и президент Владимир Зеленский во время переговоров с лидерами стран Северной Европы. Особое значение этому вопросу придается в преддверии осенне-зимнего периода, когда Россия традиционно пытается усилить удары по украинской инфраструктуре.

В то же время российские военные меняют тактику применения ракет и увеличивают долю баллистического вооружения по сравнению с крылатыми ракетами. В Воздушных силах отмечают, что Украине необходимо постоянно пополнять запасы ракет-перехватчиков, чтобы эффективно противодействовать российским атакам.